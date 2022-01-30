نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعار عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الستين واحتفالات بالمملكة الهاشمية الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وقد بلغ جلالته اليوم عامه الستون وقد دشن الديوان الملكي هشتاج ستون ومعاك ماضون احتفالًا بعيد ميلاد جلالته الذي يوافق اليوم الأحد 30 يناير 2022م، فقد ولد جلالته يوم 30 يناير عام 1962م وهو الابن الأكبر للملك الحسين بن طلال رحمه الله وسمو الأميرة منى الحسين، لديه أربع أخوة من الذكور وأيضًا ستة أخوات من الإناث، وهو الحفيد ال41 لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، تزوج عام 1993 من الملكة رانيا ولديه من الأبناء 2 ذكور أكبرهما ولد عام 1994م وهو ولي العهد الأمير حسين، وثاني أولاده الذكور هو الأمير هاشم ولد عام 2005م، ولديه ابنتان هما سمو الأميرة ايمان وسمو الأميرة سلمى.

عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني

في نفس السياق السابق فعن السيرة الذاتية لجلالة الملك عبد الله الثاني فقد تسلم مقاليد حكم المملكة الأردنية في 7 فبراير عام 1999م وأيضًا قاد المملكة نحو التقدم وارخاء حيث جمع بين حماس الشباب وبين العلم والرؤية التقدمية المثقلة بالخبرات العلمية والعملية، حيث بدأت رحلة الملك عبد الله الثاني منذ تلقيه التعليم بالكلية العلمية الإسلامية بعمان والتي أثقلها برحلة دراسة في أكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الاميركية، وبعدهاالتحاقه بجامعة جورج تاون بواشنطن.

كما بدأت رحلته مع الدراسة العسكرية من وقت إلتحاقه وتخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية ليجمع بين التعليم المدني والعسكري في آن واحد، ثم بدأ في الجيش العربي قائد لسرية في كتيبة الدبابات الملكية 17عام 1989م، واستمر حتى أصبح قائد القوات الخاصة الملكية عام 1994 على رتبة عميد، وقد قام بإعادة تنظيم القوات وفق أحدث المعايير العسكرية الدولية.

طموح الملك تجاه شعبه بأفعاله وأقواله

إضافة لما ذكرنا من تعليم مميز تلقاه الملك عبد الله الثاني والذي عمل على تشكيل رؤية طموحة لديه تجاه الشعب الأردني من قبل توليه مقاليد الحكم، وهي حق أبناء وبنات المملكة من الحصول على تعليم مميز، وقد صرح جلالة الملك بكلماته عن هذا الطموح قائلًا

“طموحي هو أن يحظى كل أردني بأفضل نوعية من التعليم، فالإنسان الأردني ميزته الإبداع، وطريق الإبداع تبدأ بالتعليم”.

الاستثمار في الانسان رؤية جلالة الملك للشعب الأردني

كذلك من أكثر قناعات جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن أن الاستثمار في الإنسان هو ثروة الأردن الحقيقية لتحقيق التقدم والارتقاء بالمملكة، ومن أبرز مساعي الملك لتحقيق تلك القناعة هو العمل على تمكين المواطن الأردني عن طريق تطور برامج التعليم بمختلف المراحل التعليمية والمستويات وكذلك تكثيف برامج التدريب والتأهيل، لدعم المواطن الأرني على التنافس في سوق العمل مع دعمه بالتقدم التكنولوجي والمعلومات التي يتميز بها العصر، مما يجعل المورد البشري بالمملكة المتمثل في أبناء وبنات الأردن جدير على تحقيق التقدم الذي يسعى إليه جلالته.

تهنئة الملكة رانيا صوتيًا بعيد ميلاد جلالة ملك الأردن 2022م

كما قامت الملكة رانيا بتسجيل تهنئة صوتية لتهنئة ملك الأردن عبد الله الثاني بن حسين بكلمات رقيقة ومؤثرة، نشرتها على حساب سموها الرسمي على تويتر، وجاء نص الكلمة كالتالي:

” لوطننا ملك .. نكلل رؤسنا به، في عباءته دفء وأمان، وفي ابتسامته فرحة لقاء، لوطننا أب نحن ملء قلبه ورسم عينيه، ابن بار بأهله، مكرم بالدعاء محاط بالرضا، لوطننا قائد وصي أمين وجندي لا يهاب، كريم بخلقه مؤتمن على الأمل، للأردن ملك قلبه وسع الوطن.. وعليه قلب الوطن”.

تهنئة من قادة الدول العربية والأجنبية بمناسبة العيد ال60 لميلاد الملك عبد الله الثاني

كذلك قد تلقى جلالته التهاني والتبريكات بعيد ميلاده الستون من كافة قادة الدول العربية وأيضًا الدول الأجنبية متمنين لجلالته دوام الصحة والعافية لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء للمملكة الهاشمية الأردنية.