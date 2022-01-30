بعد عاصفة الجدل.. بوسي شلبي تكشف حقيقة أزمة سلمان خان

كشفت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، حقيقة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاهلها للمُمثل الهندي العالمي سلمان خان، على خلفية مشاركتها بالنسخة الثانية من حفل جوائز "جوي أواردز" بالمملكة العربية السعودية، كما وجهت رسالة إلى منتقديها للمرة الأولى.

وكان رواد مواد التواصل الاجتماعي تداولوا البث المباشر الذي نشرته الفنانة بوسي شلبي، خلال حفل الجوائز بالمملكة العربية السعودية، وظهرت وهي تُثني على الفنان العالمي جون ترافولتا وتمازحه، في صورة تُظهر تجنبها للممثل الهندي المعروف سلمان خان، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور وحفيظة آخرين.

وتعليقًا على ذلك، قالت بوسي شلبي في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" إن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة وكانت مجرد مُزحة.

وأضافت: "أنا من جيل الفنان الهندي أميتاب باتشان والممثل الأميركي جون ترافولتا وهؤلاء تركوا أثرًا وبصمة كبيرة في ذاتي، وأنا لم أرحب بأحد منهم سواء ترافولتا أو سلمان خان لكن كُنت أمزح وأخاطب السوشيال ميديا".

لم أهتم بفنان واحد

وبيّنت بوسي أن "حديثها في مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها الشخصي وظهرت فيها مع جون ترافولتا، وسلمان خان، كانت تقصد بها أبناء جيلها، الذين استمتعوا بتلك الفترة"، وفق قولها.

وأكدت أنها خلال البث كانت تتحدث مع مُتابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أنهت عملها على الريد كاربت، ولم تقصد الاهتمام بفنان مُعين على حساب الآخر.

وفي ردّ سريع على موجة الانتقادات والسخرية، والاتهامات بالإساءة للقوة الناعمة المصرية، أوضحت الإعلامية المصرية لـ "دوت الخليج" أنها لا تبالي بهذا الجدل المثار حيالها لأنها لم تخطئ في أي شيء، ولن تلتفت لأي شخص يدعي شائعات خاطئة في حقها.

سر الرشاقة رغم الـ60

من جانب آخر، كشفت بوسي، التي اقتربت من الـ60 عاما، لموقع "دوت الخليج" عن سر شبابها الدائم وتغير ملامحها والروتين اليومي الذي تلجأ إليه للحفاظ على نضارتها، قائلةً: "أنا نباتية، ونظامي الغذائي ينقسم إلى الخضروات والأسماك فقط، وأحرص على ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة يومياً بشكل أساسي حتى لو كنت خارج مصر".

وتابعت: "أتجنب تناول الطعام المشبع بالدهون والسكريات، والمصنوع من الزيوت المهدرجة، لاسيما الوجبات السريعة، وأبتعد تماماً عن جميع أنواع اللحوم والمحشي والأرز والمشروبات الغازية".

ونفت بوسي شلبي، حقيقة خضوعها لأي عمليات تجميل قائلةً: "ما تردد خلال الفترة الماضية عن خضوعي لعمليات تجميل غير صحيح تماماً، فإذا رغبت في فعل ذلك لن أخبئ على جمهوري بل سأظهر في بث مباشر".

وأشارت شلبي إلى أن العناية بالبشرة لا تقتصر على عمليات التجميل فحسب، قائلةً في ختام تصريحاتها: "الروتين الذي اعتدت اتباعه للحفاظ على شباب مظهري على الريد كاربت والأحداث الفنية والإعلامية بشكل عام هو شرب الماء بكميات كبيرة، ولا أمانع من اللجوء لبعض تقنيات التجميل العادية، مثل حقن البوتكس والفيلر ومستحضرات التجميل".