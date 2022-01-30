أكثر من 72 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - سجّلت بريطانيا 72,727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 296 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجّلت بريطانيا 72,727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 296 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية فى بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 16,406,123، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,613.

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