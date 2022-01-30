ترامب: عدم كفاءة بايدن قد تؤدى إلى حرب عالمية ثالثة

جدة - نرمين السيد -
وأضاف ترامب فى كلمة ألقاها لمؤيديه فى مدينة كونروى (تكساس) يوم أمس السبت: "ضعف بايدن وعدم كفاءته يخلقان خطرا حقيقيا بوقوع حرب عالمية ثالثة".
وأشار ترامب، إلى أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية من عدد إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية، ونوه بضعف تنظيم الإدارة الحالية لعملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وخلال خطابه، نصح ترامب كذلك الرئيس الأمريكى الحالى بالاهتمام بالوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأمريكية- المكسيكية، وشدد على ضرورة إرسال القوات إلى هناك، وليس إلى أوروبا.
وقال ترامب: "قبل إرسال أى قوات لحماية حدود أوروبا الشرقية، كان ينبغى عليه حماية حدودنا هنا فى تكساس".
واختتم الرئيس السابق حديثه: "قبل أن يتحدث قادتنا عن تعرض دول أخرى للغزو، عليهم أن يوقفوا غزو بلادنا".
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