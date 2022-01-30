نيابة جنوب إفريقيا تكشف اعترافات المتهم بإحراق البرلمان

جدة - نرمين السيد - أكدت النيابة العامة فى جنوب إفريقيا، أمس السبت، أن المتهم بإحراق برلمان البلاد فى يناير الجارى، زانديل كريسماس مافى، والذى كان يعتزم الدفع ببراءته، اعترف للمحققين بتفاصيل الجريمة التى قام بها.





وكان مافى، 49 عاما، يوم 2 يناير الجارى، أثناء وجوده فى البرلمان الذى كانت تحاول فرق الإطفاء إخماد النار فيه، ووجهت إليه التهم بعد ثلاثة أيام من مثوله لفترة وجيزة أمام المحكمة فى كيب تاون.

ومثل الرجل المحتجز أمام المحكمة، أمس السبت، فى كيب تاون لطلب الإفراج عنه بكفالة، وبثت الجلسة بشكل مباشر عبر التلفزيون.

وحسبما ذكرت وزارة العدل فى جنوب إفريقيا، فإنه خلال استجواب المحققين للمتهم، مرروا أمامه صورا للبرلمان وهو يحترق، فقال وهو يضرب صدره بفخر: "ذاك هو كريسماس".

وقال مافى فى إعلان خطى تمت قراءته خلال الجلسة، إن إشعال النار فى البرلمان هو "الأمر الصحيح الذى يجب القيام به لأن (البرلمان) لا يساعد مواطنى جنوب إفريقيا"، مضيفًا أنه أحرق البرلمان لمنع الرئيس سيريل رامافوزا من إلقاء خطاب للأمة، والذى كان مقررا فى فبراير المقبل.

وقال كريسماس مافى إنه فعل ذلك للمطالبة باستقالة الرئيس رامافوزا، والإفراج عن قاتل الأمين العام للحزب الشيوعى كريس هانى فى العام 1993، والمطالبة بمساعدة مادية بقيمة 1500 راند ـ 86 يوروـ لجميع مواطنى جنوب إفريقيا الذين لا دخل ماديا لهم.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، جاء فى لائحة الاتهامات الصادرة يوم 11 يناير، أن المتهم "مذنب بارتكاب جريمة مخالفة أحكام حماية الديمقراطية الدستورية من الإرهاب والأنشطة المتصلة".

كما قال مافى فى رسالة إلى المحكمة، إنه "تعرض للإيذاء والترهيب الشديد والعنف" من قبل الشرطة، مضيفًا أنه نقل إلى مركز الشرطة، حيث "أخبرنى رجل أبيض لم أكن أعرفه أنه سيحكم على بالإعدام لإحراق البرلمان إذا لم أتعاون".