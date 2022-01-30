ترامب: لو أعيد انتخابى لنظرت فى العفو عن المشاركين بأحداث الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وأضاف ترامب - خلال كلمته أمام حشد من مؤيديه فى مدينة كونرو بولاية تكساس - أنه كان سيعمل على معاملة هؤلاء بصورة عادلة.. وتابع "وإذا كان الأمر يقتضى عفوا لكنت عفوت عنهم".
يذكر أن أحداث الشغب الشهيرة فى 6 يناير 2021 قام خلالها آلاف من مؤيدى الرئيس السابق باقتحام مقر الكونجرس، فى محاولة لمنع أعضائه من المصادقة على نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، والتى فاز فيها الرئيس جو بايدن بعد منافسة مع ترامب، حيث لم يعترف الأخير ولا أنصاره بتلك النتائج ووصفوها بأنها "مزورة".
وأسفرت تلك الأحداث عن اعتقال 725 شخصا ممن كانت لهم صلة بالهجمات وأقر 165 بعدد من الاتهامات الفيدرالية وحكم على 70 على الأقل بعقوبات حبس مختلفة.
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