ألمانيا تسجل 118970 إصابة جديدة بكورونا و59 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و737215 بعد تسجيل 118970 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117725 بعد تسجيل 59 وفاة جديدة.