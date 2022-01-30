الهند تسجل 234281 إصابة جديدة بكورونا و893 وفاة

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن الهند سجلت 234281 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال أربع وعشرين ساعة، فضلا عن 893 وفاة أخرى.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات إلى 41.09 مليون في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، والوفيات إلى 494091 في المركز الرابع بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل.