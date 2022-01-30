المكسيك: تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 42582 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس ، مما يرفع العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى أربعة ملايين و916143.





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