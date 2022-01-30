فرنسا تتهم فاجنر الروسية بنهب مالى

وحسبما جاء فى مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، اليوم الأحد، قال لودريان إن المجموعة المثيرة للجدل "مؤلفة من عسكريين روس سابقين تسلحهم روسيا وتساندهم لوجستيا، فى إفريقيا الوسطى، وصل الأمر بهم إلى حد الضراوة إذ كانوا يقايضون أمن السلطات بالحق فى استغلال موارد المناجم بعيدا عن أى محاسبة".
وتابع: "فى مالى، الأمر مماثل. باشروا منذ الآن استخدام موارد البلد لقاء حماية المجموعة العسكرية. إنهم ينهبون مالى"، وأكد كذلك على أن "فاجنر تستغل ضعف بعض الدول لترسخ وجودها، ليس للحلول محل الأوروبيين، لتعزيز نفوذ روسيا فى إفريقيا".
وحسبما نقلت "فرانس برس"، اعتبر وزير الخارجية الفرنسى أن هدف التحرك الروسى هو "بوضوح ضمان بقاء" المجموعة العسكرية فى السلطة.
وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكرى بالاستعانة بمرتزقة شركة"فاجنر"، المقربة من الكرملين، والتى تنتشر فى مواقع أخرى تشهد نزاعات، والمتهمة بارتكاب تجاوزات فى إفريقيا الوسطى.
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