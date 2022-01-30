جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت الهيئة الإسرائيلية، لم يسفر إطلاق النار عن إصابات، إلا أن قوات الجيش تبحث عن الفاعلين، قائلة إنه ثالث اعتداء إطلاق نار فى شمال الضفة يقع خلال الأيام الخمسة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق نار على مركبة إسرائيلية فى نابلس شمال الضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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