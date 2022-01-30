أمريكا: ملتزمون بتعزيز قدرة أوكرانيا للدفاع عن نفسها

جدة - نرمين السيد - وقال ميلى - خلال اتصال هاتفى مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليرى زالوزنى، "إن من حق أوكرانيا أن تكون مستقلة وتتمتع بسيادتها وسلامة أراضيها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة مستمرة فى دعم أهداف أوكرانيا، وملتزمة بتعزيز قدرة كييف على الدفاع عن نفسها".