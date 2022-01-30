جدة - نرمين السيد - وقال ميلى - خلال اتصال هاتفى مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليرى زالوزنى، "إن من حق أوكرانيا أن تكون مستقلة وتتمتع بسيادتها وسلامة أراضيها".
وأضاف أن "الولايات المتحدة مستمرة فى دعم أهداف أوكرانيا، وملتزمة بتعزيز قدرة كييف على الدفاع عن نفسها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: ملتزمون بتعزيز قدرة أوكرانيا للدفاع عن نفسها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.