واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا انتهاك لقرارات الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا فى بحر اليابان يعد انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، ومن الأعمال المزعزعة للاستقرار فى المنطقة.
كما أدان الجيش الأمريكي، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا فى بحر اليابان.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية فى المحيط الهادى، إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا فى بحر اليابان، هو الاختبار السابع لها منذ بداية الشهر، داعية بيونج يانج إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار.
وكانت وزارة الدفاع فى كوريا الجنوبية أعلنت - فى وقت سابق اليوم - أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية، فى نشرتها باللغة الانجليزية، أن الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه إن" عقد اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الوطنى عقب الإطلاق، ووصف الوضع بأنه "انتهاك" لقرارات مجلس الأمن الدولي، قائلا "إذا أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخا باليستيا متوسط المدى، يعتبر ذلك اقترابا من الرجوع عن تعهدها السابق".
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