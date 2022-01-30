مقتل 5 مسلحين على يد الشرطة الهندية في كشمير

أعلنت الشرطة الهندية أن قواتها قتلت، اليوم الأحد، خمسة مسلحين، بينهم قيادي كبير في جماعة “جيش محمد”، في تصعيد للعمليات ضد المسلحين في كشمير.

وقال قائد شرطة كشمير الهندية، فيجاي كومار، لرويترز إن المسلحين قُتلوا في عمليتين منفصلتين خلال الليل نفذتهما القوات الهندية جنوبي سريناجار.

وأضاف كومار: “بدأنا عمليتين منفصلتين استنادا إلى معلومات عن وجود مسلحين في المنطقتين الليلة الماضية، وقتل في هاتين العمليتين خمسة مسلحين بينهم زاهد واني القيادي في جيش محمد ومواطن باكستاني”.

وأشار إلى أن مسلحين قتلوا شرطيا بالرصاص أمام منزله مساء أمس السبت في جنوب سريناجار.

ووفقا للشرطة، قُتل في أنحاء كشمير الهندية هذا الشهر 21 مسلحا منهم ثمانية باكستانيين.