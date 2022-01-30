أحداث الحسكة.. ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات سجن غويران إلى 332 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وكان تنظيم داعش، قد شن هجوما على مركز الاحتجاز التابع لقوات الأمن الداخلى بإقليم الحسكة فى شمال شرقى سوريا الأسبوع الماضى، والذى استهدف تحرير مقاتلين معتقلين من أعضاء التنظيم. وتسببت المعارك بنزوح آلاف العائلات المدنيين من الأحياء المحيطة بمناطق الاشتباكات.

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