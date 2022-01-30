العراق: وقوع زلزال فى قضاء مخمور

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان وزارة النقل العراقية إن "المراصد الزلزالية فى الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى، سجلت حدوث هزة أرضية فجر هذا اليوم الموافق فى قضاء مخمور من محافظة نينوى".
وأوضح البيان أن "الهزة الأرضية سجلت فى تمام الساعة 05:55:02 فجر اليوم بالتوقيت المحلى، وقد بلغت قوتها (3.4) درجات وتبعد 7.2 كم غرب قضاء مخمور فى فى محافظة نينوى"، مؤكدًا أن مواطنى المنطقة شعروا بالزلزال.
ودعا البيان "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر"، مع التأكيد على الابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى.
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