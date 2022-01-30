فى أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلى يصل إلى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الرئيس الإسرائيلى بالمطار وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وفى إطار زيارته التى تستغرق يومين، سيعقد هرتسوغ اجتماعات رسمية مع ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتى وحاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما سيزور هرتسوغ معرض "إكسبو" فى دبى، وسيلتقى ممثلى قطاع الأعمال الإماراتى، إضافة إلى ممثلى الجالية اليهودية فى البلاد.