مجلس الأمن الروسى: المزاعم عن نية موسكو غزو أوكرانيا سخيفة جدا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال سكرتير مجلس الأمن الروسى، إن هذه المزاعم "سخيفة جدًا"، مشددًا على أن روسيا لا تريد الحرب، وأن من يلمحون إلى عكس ذلك يريدون "افتراءات أنانية". وبحسب الوكالة، جاءت تصريحات باتروشيف خلال مراسم بسان بطرسبرج، لإحياء ذكرى ضحايا حصار لينينجراد.

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