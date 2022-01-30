كورونا حول العالم.. هذه آخر إحصائيات الوباء

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 372.510 مليون حالة مؤكدة حتى صباح اليوم الأحد، فى حين بلغت اللقاحات المضادة للفيروس، والموزعة حول العالم، إلى 10 مليارات جرعة، حسبما أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.





وبحسب الجامعة الأمريكية ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالوباء إلى 5.658 ملايين حالة. وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، نحو 572.524 إصابة ‏جديدة، إضافة إلى 2.625 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ كما سجلت بريطانيا 72.727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و296 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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