مصرع 11 جراء سقوط حافلة فى هاوية وسط بوليفيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة محلية، قال رينسو إلويس ميركادو، مدير عمليات النقل فى كوتشابامبا وسط بوليفيا، إنه "يجرى التحقيق فى أسباب الحادث"، بعدما سقطت الحافلة فى هاوية لمسافة 400 متر، حيث وقع الحادث بين منطقة كامى والعاصمة الإقليمية الواقعة على بعد 160 كيلومترًا إلى الشرق.

وأشار ميركادو إلى أن "السائق هو أحد المصابين، وسيكون قادرًا على مساعدتنا فى تبديد كثير من الشكوك"، مؤكدًا استمرار التحقيق.

ووفقًا لأرقام المعهد الوطنى للإحصاء، فقد تسببت حوادث الطرق فى بوليفيا فى مقتل 1096 شخصًا، وإصابة 10313 فى حوادث الطرق فى بوليفيا عام 2020.