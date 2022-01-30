الشرطة الهندية تقتل 5 مسلحين فى كشمير

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال فيجاى كومار، قائد شرطة كشمير الهندية، إن المسلحين قتلوا فى عمليتين منفصلتين خلال الليل، نفذتهما القوات الهندية جنوبى سريناجار.
وأوضح كومار: "بدأنا عمليتين منفصلتين استنادا إلى معلومات عن وجود مسلحين فى المنطقتين الليلة الماضية، وقتل فيهما 5 مسلحين بينهم زاهد وانى، القيادى فى جيش محمد وباكستانى".
وأضاف كومار، أن مسلحين قتلوا شرطيًا بالرصاص أمام منزله، مساء أمس السبت، فى جنوب سريناجار.
كما أشارت الشرطة الهندية إلى مقتل 21 مسلحًا، منهم 8 باكستانيين، فى كشمير الهندية هذا الشهر.
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