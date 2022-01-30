سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: لا نريد حربًا مع أوكرانيا

أشار سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف، إلى أن "روسيا لا تريد وليست بحاجة إلى الحرب مع أوكرانيا"، موضحاً أن "الغرب هو من يروج لفكرة الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق أهدافه".

وشدد في تصريح له، على "أننا لا نريد نشوب حرب مع أوكرانيا وإن تطور الأوضاع بهذا الشكل لا يلائمنا".

وكان قد كشف وزير الدفاع الأميركي ​لويد أوستن​، أن ​روسيا​ تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من السيطرة على مدن ​أوكرانيا​ وأجزاء كبيرة من أراضيها، لكن واشنطن لا تعتقد أن موسكو ماضية في ذلك.

وأضاف: "لا نعتقد أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ اتخذ القرار النهائي لاستخدام ​القوات المسلحة​ ضد أوكرانيا.

الآن توجد لديه قدرات لذلك طبعا. ولديه خيارات كثيرة، بما فيها السيطرة على مدن وأجزاء كبيرة من الأراضي، وكذلك أعمال أو خطوات سياسية استفزازية مثل الاعتراف بالمناطق المنشقة".