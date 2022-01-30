ابتداء من اليوم طريقة التقديم على تعويضات إزالة العشوائيات في جدة عبر موقع أمانة جدة الرقمية

أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة عن بدء استقبال طالتن تعويض إزالة المناطق العشوائية في منطقة جدة. وذلك عبر موقع امانة جدة الرقمية دون الحاجة إلى مراجعة مقر اللجنة. وأوضحت امانة جدة ان التعويضات سوف تكون عن الاراضى المملوكة بصكوك شرعية وسوف تكون عن الأرض والانقاض. والاراضى المملوكة بصكوك غير شرعية سوف تكون التعويضات عن الأنقاض فقط.

موعد استقبال طلبات التعويضات امانة جدة

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي. أن استقبال طلبات التعويض سوف يكون رقميا عبر بوابة أمانة جدة. وذلك حرصا من المملكة العربية السعودية بغرض تسهيل الإجراءات على الملاك.واوضح البقمى ان موعد تقديم طلبات التعويضات هو.

استقبال طلبات التعويضات سوف تكون ابتداء من يوم الاحد 26 جمادى الثانى 1443 الموافق 30 يناير 2022 .

المستندات المطلوبة للتقديم على طلبات التعويض

مطلوب صورة من الصك أو الوثيقة.

ثم بيانات المالك للعقار.

مع صورة الهوية الوطنية للمالك.

ايضا صورة من الهوية الوطنية للوكيل وصورة الوكالة الشرعية.

كذلك صورة فوتوغرافية للمبنى بالكامل واضحة ان وجد.

ايضا صورة من فاتورة الكهرباء إن وجد.

كذلك رقم توثيق المبنى.

مع صورة جوية للموقع إن وجد

كيفية التقديم على طلبات التعويض لإزالة العشوائيات

يمكن التقديم على تعويضات إزالة العشوائيات عن طريق التسجيل فى بوابة الأمانة الرقمية ورفع المستندات المطلوبة وذلك من خلال الخطوات التالية.

الدخول إلى رابط بوابة أمانة جدة الرقمية.

ثم الضغط على رابط التقديم على تعويضات إزالة العشوائيات.

تسجيل الدخول فى الموقع إدخال رقم الهوية ورقم الجوال.

إدخال وتعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة وبشكل صحيح.

القيام برفع المستندات المطلوبة بطريقة صحيحة.

ثم الضغط على ايقونة تقديم.

أسباب إزالة العشوائيات فى منطقة جدة