نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شاورما الفراخ الخطيرة بكل أسرار المحلات والمطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاورما الدجاج من أشهر الأطعمة، حيث تفضل العديد من النساء على صنع الشاورما بالدجاج، لأنها من أكثر الأطباق شعبية في مجتمعنا في السنوات الأخيرة، وقد أصبحت مشهورة جدًا بين الناس من جميع الأعمار، وتهتم الكثير من النساء بمعرفة أسرار صنع الشاورما بالدجاج في السوبر ماركت حيث يكون لها مذاق لذيذ ومقبول لدى كل من الأطفال والكبار، تريد النساء تعلم كيفية صنع الشاورما في المنزل لأنها من الأطباق التي يحبها الكبار والصغار على حد سواء، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليها في المطاعم ومحلات السوبر ماركت.

مقادير شاورما الدجاج

كيلو من الدجاج يكون شرائح

تتبيلة الفراخ

٢ملعقة كبيرة زبادي

نصف كوب خل

زيت

رشة سكر

ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

ملعقة صغيرة زعتر جاف

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

رشة زنجبيل بودر

رشة حبهان بودر

ملح

فلفل أسود

(للتسوية) 2 بصل شرائح،3 حبات طماطم شرائح، اربع حبات فلفل رومي شرائح

سمنة

فحمة مشتعلة

طريقة تحضير شاورما الدجاج

في بولة نضع الدجاج وكل التوابل ونقلب جيداً ثم نضع الخل ونقلب ونغطيها ونتركها في التتبيلة لمدة يوم كامل في الثلاجة ثم في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت حتى يسخن ثم نضع الدجاج ونفرده داخل الطاسة ونقلبه حتى يأخذ لون ذهبي وينضج ثم نضع البصل ونقلبه تقليبتين فقط ثم نضع الفلفل الرومي والطماطم ونقلب تقليبتين فقط ثم نرفعها من على النار ونقوم بتوسيع ونضع الفحمة ثم نضع القليل من السمنة وعندما يظهر دخان من الفحمة نغطيها ونتركها لمدة ١٠ دقائق ثم ندهن عيش الصاج أو الرقاق بالثومية ثم نضع شاورما الدجاج ونلفها ونحمصها على طاسة ساخنة حتى تأخذ لون وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد شاورما الدجاج

1- غني بفيتامين أ.

الشاورما ليست لذيذة فحس ، بل هي أيضًا مصدر جيد لفيتامين أ. هذا الفيتامين معروف بتحسين صحة العين وتقوية جهاز المناعة يُنصح بتناوله مع أكثر من مصدر واحد لفيتامين أ مثل اللفت والجزر والحليب والطماطم والبصل.

2- مصدر فيتامين ب 6

فائدة صحية أخرى للشاورما هي احتوائها على نسبة عالية من فيتامين ب 6. هذا الفيتامين الأساسي ضروري للحفاظ على صحة الجهاز العصبي وحماية الجهاز المناعي ووظيفة الدماغ. أظهرت عدة دراسات أن نقص فيتامين ب 6 مرتبط بالإجهاد والاكتئاب وآلام العضلات.

3- مصدر فيتامين سي

فيتامين ج ضروري للصحة الجيدة و ضروري لتحسين مجموعة متنوعة من وظائف الجسم وكمثال على ذلك، تحتوي وجبة الشاورما على فيتامين سي الذي يحتوي على قائمة طويلة من الفوائد الصحية، بما في ذلك الوقاية من الإجهاد والتهاب المفاصل الروماتويدي، وكذلك الوقاية من شيخوخة الجلد.

4- مصدر جيد لحمض الفوليك

يوجد حمض الفوليك في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك البنجر الأفوكادو والسبانخ علاوة على ذلك، تعد الشاورما مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك الذي يساعد على الوقاية من السرطان والحفاظ على الحمل الصحي والحفاظ على صحة القلب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك إلى مشاكل في الكبد والكلى.