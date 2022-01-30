ايقاف الدراسة في السعودية 1443 وزارة التعليم تكشف عن حقيقة قرار تعطيل الدراسة

حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية، نشرت وزارة التربية والتعليم السعودية في بيان رسمي لها وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بالمملكة حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية ضمن القرارات الأخيرة للوزارة، وقد جاء في البيان نفي هذا الخبر بشكل قاطع، حيث قرر وزير التعليم السعودي استكمال الدراسة بشكل حضوري في المدارس، كما قرر عودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة، على أن يبدأ الحضور في المدارس في 23 يناير 2022 هـ الموافق 20 جمادى الثانية 1443 هـ، وعليه فقد أوضحت المدارس أنه لا داعي لمتابعة الدراسة عن بعد من خلال المنصات، وفيما يلي نوضح لكم كافة التفاصيل وأهم القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً.

حقيقة إيقاف الدراسة في السعودية 1443

ما زال البحث عن حقيقة إيقاف الدراسة في السعودية وآخر القرارات الوزارية 1443 هي أهم ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين في المملكة وخاصة من أولياء الأمور، وعلى الرغم من أنه جاء قرار الوزارة بالعودة الحضورية لمصلحة الطلاب، إلا أنه أظهر الكثير من أولياء الأمور اعتراضهم على العودة إلى المدرسة، خاصة بعد رصد زيادة كبيرة في عدد المصابين بفيروس كورونا في الفترة الحالية ، لكن أكدت الوزارة على مدى حرصها على أمن وسلامة الطلاب ، و شددت أن الوضع في المملكة مستقر إلى حد كبير في الفترة الحالية.

تفاصيل وحقيقة إيقاف الدراسة في السعودية وفقاً لقرارات وزارة التعليم 1443

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم في موضوع قرارها حول حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية، حيث أكدت الوزارة عدم وجود أي نية لتعطيل الدراسة بها، كما أكدت أن الفصل الثاني مستمر بشكل طبيعي ، وسيبدأ الفصل الدراسي الثالث في موعده المحدد وفقًا للخطة الدراسية لعام 1443، في يوم 20 مارس المقبل، وعليه فقد شددت الوزارة على ضرورة التقيد بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا لإتمام العام الدراسي بأمان دون التعرض لخطر الإصابة بالفيروس، وخاصةً بعد ان تم الكشف عن ظهور متحور جديد من الفيروس وهو ما يسمى بأوميكرون.