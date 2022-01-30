لا ترميها.. تنظيف الأواني التيفال المحروقة بوصفة سهلة وبدون مجهود ووفري ودبري دون شراء جديد

تنظيف الأواني التيفال المحروقة تسأل عن طرقها كثير من ربات البيوت، خاصةً وأن تلك الأواني تتميز بكونها تمنع التصاق الطعام بها، إلا أنها أحيانًا عندما يُنسى الطعام على النار فيها، فهو يحترق، وتلتصق تلك الأجزاء المحترقة في قاع التيفال، مما يجعل تنظيفها السهل غاية في الصعوبة؛ نظرًا لأنها تحتاج عناية خاصة عند الطهي فيها، وكذا تنظيفها منعًا لحدوث أي خدوش بها، والتي تعني تلفها كما نعلم، لهذا إن تعرضتِ لمثل تلك المشكلة فنحن سنعينك على حلها، بشرح الطريقة المثلي لذلك.

تنظيف الأواني التيفال المحروقة

هل ترغبين في التخلص من بواقي الطعام المحترق من قاع التيفال؟ لتتم عملية تنظيف الأواني المحروقة التيفال دون أن تعرضيها للتلف، الأمر سهل لو كنتِ لا تعلمين ذلك، فقط يجب أن تطبقي الخطوات التي سنشرحها لكِ، وبعدها سترين بنفسك النتيجة.

مكونات الوصفة:

ملعقتين بيكنج بودر.

نصف كوب خل.

قليل من سائل صابون الأطباق.

ماء ساخن.

إسفنجة التنظيف المناسبة للتيفال.

طريقة تنظيف الحلل التيفال المحروقة

قومي بإزالة بواقي الطعام المحترق من قاع التيفال، بالطريقة المعتادة.

اشطفيها بالماء لتتأكدي من خلوها من أي رواسب محترقة.

ضعي الإناء التيفال المراد تنظيفه على نار هادئة حتى يسخن.

ضيفي فيه الخل مع البيكنج بودر، ولا تسمحي بفورانهم.

وزعي السائل الخام من صابون الأطباق على جوانب الإناء، ثم ضيفي الماء الساخن.

ارفعي الإناء من على النار، ثم اتركيها والوصفة بداخلها لمدة 30دقيقة.

في هذه الأثناء، سوف تلاحظين تفتت بقايا الطعام المحترق.

أصبح بإمكانك الآن فركها بالإسفنجة، ثم يتم تفريغ الوصفة منها.

ثم استخدمي قليل من الصابون وافركي الطاسة أو الإناء التيفال، وبعدها ستصبح نظيفة للغاية بدون أي خدش بها.

نصائح هامة عند تنظيف التيفال المحترق

من المعلومات المهمة، تلك التي تتعلق بالطرق المثلي لتنظيف الأواني المحروقة، لذلك يجب أن تتأكد ربة المنزل من تطبيق هذه الخطوات:

لابد من تسخين الطاسة أولًا على النار قبل إضافة أي وصفة تنظيف؛ حتى تصبح عملية تنظيف الطاسة المحترقة سهلة، دون أن تتعرض الطاسة للفرك الشديد، والذي قد ينتج عنه خدوش بطبيعة الحال، تؤدي لتلفها.

في الختام مقال تنظيف الأواني التيفال المحروقة، علمنا الطريقة المثلى لذلك، وكيف يتم الأمر مع الحرص الشديد على العناية بالإناء أثناء تنظيفه، وبعدها ستجدين أن تنظيفه بات سهلًا، بالرغم من صعوبة الدهون المحترقة في قاعه.