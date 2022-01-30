نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 الأن لجميع الطلاب في العراق على موقع الوزارة الرسمي

نتائج القبول الموازي 2021 / 2022، زاد البحث خلال الساعات الماضية من قبل الكثير من الطلاب عن رابط وكيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 للجامعات العراقية عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي أو موقع نتائجنا، حيث أعلن مسئولون في وزارة التربية عن اقتراب موعد الاعلان عن النتائج في مختلف الجامعات، موضحا أنه يمكن استخراج نتائج القبول الموازي 2022 لجميع الطلاب بشكل إلكتروني من المنزل من خلال شبكة الأنترنت، في إطار حرص الوزارة على منع التزاحم بين الطلاب حرصا على صحتهم وسلامتهم من تفشي فيروس كورونا، ومن خلال موقعنا ننشر لجميع متابعينا الكرام رابط استخراج نتائج القبول الموازي الخاصة بجميع الطلاب من مختلف المحافظات العراقية ليتمكنو من معرفة نتائجهم عبر موقع الوزارة الرسمي.

نتائج القبول الموازي 2021 / 2022

وضعت وزارة التربية والتعليم العراقية معايير معينة لـ نتائج القبول الموازي 2021 / 2022، في الجامعات العراقية، وذلك من خلال بعض القواعد والضوابط التي يمكنكم الاطلاع عليها بشكل تفصيلي من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وقد اعلنت الوزارة أنه تم ظهور نتائج القبول الموازي التي يترقبها المئات من الطلاب بمختلف الشعب ليمكنهم الالتحاق بأحد الكليات المتاحة و المناسبة طبقا للمجموع الكلي، وجدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 22 ألف طالب في مختلف أنحاء العراق يترقبوا الآن رابط استخراج النتائج بالرقم الإمتحاني للتعرف على الجامعات التي تم الالتحاق بها.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 / 2022

تسهيلا على الطلاب حددت وزارة التربية والتعليم العراقية بعض الخطوات البسيطة لمعرفة نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 في الجامعات العراقية بمختلف التخصصات، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي: