احصل على قرض 250 ألف ريال سعودي من شركة كوارا للتمويل 2022

من شركات التمويل الكبيرة بالمملكة العربية السعودية شركة كوارا للتمويل، وقد تم ترخيص شركة كوارا من قِبل البنك المركزي السعودي، كما تم تصنيفها من بين الشركات القابضة، ويعتبر التمويل الاستهلاكي هو مجال عمل شرطة كوارا السعودية، بالإضافة إلى تمويل المنشآت الصغيرة وأيضا المشروعات المتوسطة، عن طريق إتاحة المنتجات والحلول التمويلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، تقدم شركة كوارا للتمويل السعودية العديد من الخدمات للأفراد، وذلك عن طريق تمكين الأفراد من الحصول على احتياجاتهم ومتطلباتهم الشخصية بكل سهولة ويسر، وتوفر فرصة التطور والنهوض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف أعمالها التجارية، والجدير بالذكر أن شركة كوارا للتمويل تم تأسيسها عام 2009م وكان لديها حينها مسؤولية محددة، ومن ثم تحولت كوارا إلي شركة مساهمة مقفلة، وأصبح رأس مالها مائة مليون ريال سعودي وذلك كان في عام 2013م، وبعد ذلك بأربعة أعوام في 2017 وصل رأس مال الشركة إلي 150 مليون ريال سعودي، ثم وصل رأس مال شركة كوارا للتمويل في تلك الفترة إلى 300 مليون ريال سعودي، تهدف شركة كوارا للتمويل السعودية إلى توفير قرض 250 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى كفيل أو تحويل راتب، ويمكن لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة والموظفين بجميع المجالات المختلفة داخل المملكة العربية السعودية الاستفادة من قرض شركة كوارا، وخلال المقال التالي سنوضح لكم كيفية التقديم في قرض 250 ألف ريال سعودي 2022 من شركة كوارا للتمويل السعودية بدون كفيل أو تحويل راتب.

كيفية التقديم لطلب قرض 250 ألف ريال سعودي 2022