خلال 24 ساعة.. اليابان تسجل أكثر من 37 ألف إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن السلطات الصحية سجلت أيضا 14 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.. فيما وصل عدد الحالات الحرجة بالبلاد إلى 734 حالة. يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة فى اليابان منذ بداية تفشى الوباء بلغ مليونين و643 ألفا و205 حالات.. فيما بلغ إجمالى الوفيات 18 ألفا و763 حالة.

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