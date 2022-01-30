الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيًا فى القدس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية فى القدس، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7مواطنين من بلدة العيسوية، و6 مواطنين من بلدة الطور.

كما أشارت المصادر الفلسطينية إلى أن القوات اقتحمت منزل مواطن آخر، وسلمته استدعاء لمراجعة مخابراتها.