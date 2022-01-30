الرئيس الفرنسى يطلب من إيران بذل مزيدا من الجهد في المحادثات النووية

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن ماكرون أبلغ نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي، أمس السبت، إن التوصل لاتفاق بشأن الأنشطة النووية الإيرانية لا يزال ممكنا لكنه أكد ضرورة تعزيز الجهود من أجل ذلك.

من جانبه، أكد رئيس إيران إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، تمسك طهران بإلغاء الحظر والتحقق منه، والحصول على ضمانة أساسية للاتفاق المقبل.

وأشار رئيسي إلى إقرار أمريكا بفشل سياسة “الضغوط القصوى”، مؤكداً عزيمة إيران الجادة للتوصل إلى اتفاق مستدام، لافتاً إلى أن الاستقرار والأمن الإقليمي لا يتحقق إلا عبر سبل داخل المنطقة وليس تدخلات من خارجها.

وتحاول فرنسا وألمانيا وبريطانيا إنقاذ اتفاق فيينا الموقع في عام 2015 بشأن أنشطة إيران النووية لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إن المفاوضات تسير ببطء شديد.