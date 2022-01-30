نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2021-2022 موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الإعدادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2021-2022 تصدر قائمة بحث طلاب أولى إعدادي في مصر خلال الفترة الماضية لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022 بعد مرور 5 أيام على انتهاء الاختبارات.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2021-2022

وخاض طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021_2022 حيث بدأت الاختبارات يوم الأربعاء الماضي الموافق 12 يناير الجاري ومن المقرر أن تستمر حتي يوم 25 يناير الجاري، وبدأ أولياء الأمور والطلاب في التعرف على كيفية الحصول علي النتائج الخاصة بعد إنتهاء الاختبارات.

جدول اختبارات الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة 2022

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الاول للصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة يوم 12 يناير الجاري ومن المقرر ان تستمر حتي يوم 25 يناير.

وكان اليوم الأول الموافق 12 يناير : كان اختبار اللغة العربية ومادة الخط العربي وكانت الاختبارات لمدة ساعتان ونصف منذ الساعة التاسعة.

وفي اليوم الثاني : السبت الموافق 15 يناير ، اختبار مادة الهندسة واستغرق وقت الامتحان ساعتان من التاسعة وحتي الحادية عشر. وتلاه اختبار التربية الدينية ومدته ساعة ونصف.

وأدى الطلاب في اليوم الثالث: الاثنين الموافق 17 يناير ، اختبار مادة الجبر والإحصاء ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا واستمر حتي الساعة الحادية عشر، اي مدته ساعتان .

وامتحن الطلاب في اليوم الرابع الخميس الموافق 20 يناير الجاري، اختبار مادة الدراسات الاجتماعية. ويبدأ الاختبار في تمام الساعة التاسعة صباحا واستمر لمدة ساعتان حتي الحادية عشر.

أما اليوم الخامس الأحد الموافق 25 يناير فأدى اختبار مادة اللغة الإنجليزية الذي ينطلق الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتان.

ويليه مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ويقدر وقت الامتحان ساعة واحدة فقط .

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2021

ونرصد لكم نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2021 في السطور التالية.

لكي يحصل الطلبة والطالبات بالصف الأول الإعدادي علي نتائجهم حين إصدارها عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الإعدادية من خلال اتباع الخطوات التالية: