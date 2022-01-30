نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد 1443 وزارة الموارد البشرية وموعد صرف دفعات رجب وشعبان ورمضان وشوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في معاش الضمان الإجتماعي المطور الجديد 1443، هو ما أكثر ما يزيد عنه البحث حالياً بين المواطنين بالمملكة العربية السعودية، بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتفعيل التقدم الإلكتروني للتسجيل بالضمان الإجتماعي، من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والأشد احتياجاً على مواجهة أعباء الحياة، والإٍستفادة من خدمات الضمان الإجتماعي للحصول على الدعم المادي اللازم لتحسين مستوى معيشتهم، وتوفير الحد الأدنى من الإحتياجات الأساسية للأسر المستحقة ومساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة، كما يهدف برنامج الضمان الإجتماعي إلى تأهيل الأسر المستحقة من خلال برامج التدريب والتأهيل للتقدم والحصول على فرص عمل مناسبة، من أجل تحويلهم من محتاجين إلى منتجين.

التسجيل بالضمان الإجتماعي المطور 1443

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية، نظام الضمان الإجتماعي المطور الجديد والذي يهدف إلى تقديم المساعدة لشريحة كبيرة من أبناء المجتمع، والمتمثلين في الأسر المحتاجة والأشد احتياجاً من خلال تزويدهم بالدعم المادي اللازم لتسحين مستوى معيشتهم المادية، على أن يقوم من توافرت بهم شروط الضمان الإجتماعي، بالتسجيل في النظام المطور الجديد ليتم دراسة حالاتهم، والموافقة على الحالات التي تستحق الحصول عل الدعم عبر برنامج الضمان الإجتماعي المطور.

رابط التسجيل بالضمان الإجتماعي المطور

من أهم ما يزيد عنه البحث حالياً بين المواطنين بالمملكة، هو رابط الضمان الإجتماعي المطور الجديد، من أجل التسجيل والحصول على معاش الضمان من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، على أن يكون رابط التقديم على النحو التالي:-

رابط الضمان الإجتماعي المطورsbis.hrsd.gov.sa

بعد الدخول على الرابط، قم بإتباع الخطوات الخاصة بالتسجيل والذي يوفرها الضمان الإجتماعي من أجل التسجيل، من خلال الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

نتائج استحقاق الضمان الإجتماعي المطور 1443

موعد صرف دفعة شهر فبراير بالضمان الإجتاعي المطور، وطريقة الإستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الإجتماعي المطور 1443 بالمملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن اطلاق معاش الضمان الإجتماعي المطور، ودعت المستحقين للتسجيل وذلك في نوفمبر من العام الماضي، وبالفعل بدأت في صرف المستحقات المالية للمستفيدين من معاش الضمان بداية من ديسمبر الماضي.

للإستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الإجتماعي 1443يجب اتباع بعض الخطوات هي على النحو التالي:-

الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ادخال رقم الهوية وكلمة المرور، ثم قم بالضغط على استعلام.

الدخول على قائمة خدمات الموقع وادخال رقم السجل المدني ورقم الضمان الإجتماعي.

كتابة رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك تظهر لك صفحة بها كافة بيانات ورصيد الضمان الخاص بك.

التقديم بالضمان الإجتماعي المطور منصة الدعم

يمكن التقدم للحصول على معاش الضمان من خلال منصة الدعم المباشر.

الدخول على قائمة صفحة الملف الموحد.

ادخل بياناتك الشخصية بشكل صحيح.

اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على خيار التسجيل.

الإستعلام عن نتائج دفعات الضمان الإجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، خطوات محددة من أجل الإستعلام عن نتائج دفعات الضمان الإجتماعي، وذلك من خلال الدخول على رابط الضمان عبر وزارة التنمية الإجتماعية، وادخال البيانات المطلوبة ومن ثم الضغط على أيقونة “الإستعلام عن نتائج الضمان”، لتظهر لك نتيجة استحقاق دفعات الضمان الإجتماعي المطور الجديد 1443.

شروط الحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور 1443

شرط الجنسية السعودية والإقامة بشكل دائم داخل المملكة.

يمكن لغير السعودية المتزوجة من سعودي التقدم للحصول على معاش الضمان.

المرأة غير السعودية الأرملة أو المطلقة ولديها أبنها سعوديين يمكنها التسجيل بمعاش الضمان.

الأشخاص ذوي الهمم والأيتام.

عدم التواجد داخل دور الرعاية والإيواء.

عدم امتلاك المتقدم لأصول بقيم عالية.

جدول مواعيد صرف معاش الضمان الإجتماعي 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، جدول مواعيد صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور 1443 والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي:-

موعد نزول معاش الضمان لشهر (رجب – شعب – رمضان – شوال – ذي القعدة 1443)