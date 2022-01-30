نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع مديرية الامن العام الاردني www.psd.gov.jo || تقديم طلب تجنيد الامن العام والوثائق المطلوبة للتقديم في المقال التالي
رابط موقع مديرية الامن العام الاردني www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد
منذ أن قامت المديرية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة والبحث يزداد بشكل كبير حول موقع مديرية الامن العام الاردني www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد والتي قامت المديرية بالإعلان عنه أيضًا، ونقدم لكم الآن في هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل والخطوات اللازمة لتقديم الطلب الخاص بالتجنيد كالآتي:-
- أولًا: يجب زيارة موقع مديرية الآمن العام الأردنية على الإنترنت.
- ثانيًا: يجب إدخال كل البيانات المطلوبة ويجب التأكد من صحة جميع البيانات لأنها مسؤوليتك الشخصية.
- ثالثًا: يقوم الشخص المتقدم أو المتقدمة بتسجيل الطلب الخاص بالتجنيد لمرة واحدة فقط حيث يجب ألا يتكرر لأنه سيتم إلغاؤه.
ومن المقرر أن يبدأ التسجيل بداية من يوم الاثنين 7 فبراير 2022 ويستمر التسجيل حتى يوم 28 فبراير 2022، وفور تقديم الطلب سيتم إرسال SMS على رقم الهاتف المسجل للإبلاغ بموعد ومكان المقابلة الشخصية.
الوثائق المطلوبة للتقديم في وظائف مديرية الآمن
وبعد أن تعرفنا على موقع مديرية الامن العام الاردني www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد نتعرف الآن سويًا على المستندات المطلوبة للمراجعة وهي:-
- الهوية الشخصية للمتقدم سارية المفعول + صورة مصدقة لها.
- شهادة ميلاد أصلية أو صورة مصدقه.
- عدد 4 صور شخصية بمقياس 4*6.
- صورة من دفتر العائلة ساري المفعول مصدق.
- إذا كان الأب متوفي يجب إحضار صورة لشهادة الوفاة مصدقه.
- بالنسبة للسائقين يجب إحضار رخصة السواقة.
- صورة لشهادة الاستشهاد لأبناء الشهداء، وصورة لشهادة التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين، وصورة لشهادة التعيين لأبناء العاملين.
- شهادة التحصيل العلمي الأصلية وصورة مصدقة وكشف علامات مصدق للتعليم دبلوم أو بكالوريوس.
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