موقع مديرية الامن العام الاردني www.psd.gov.jo || تقديم طلب تجنيد الامن العام والوثائق المطلوبة للتقديم

موقع مديرية الامن العام الاردني www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد، يعتبر واحد من أكثر المواضيع التي زاد عنها البحث في الساعات القليلة الماضية حيث يتساءل الجميع عن موقع مديرية الامن العام الاردني www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد، وذلك حيث أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة في المملكة في قطاع المديرية وذلك حيث تتوافر عدد من الوظائف والتي من ضمنها مهنة مسلح للذكور والإناث للأشخاص الحاصلين على البكالوريوس والحاصلين على الدبلوم أيضًا، وكذلك على وظائف سائق ولكن هذه الوظيفة للذكور فقط وليست للإناث ويشترط أن يكون الذكور المتقدمين على الوظائف أن يكونوا حاملين لشهادة التوجيهي الناجح فما دون.

رابط موقع مديرية الامن العام الاردني www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد

منذ أن قامت المديرية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة والبحث يزداد بشكل كبير حول موقع مديرية الامن العام الاردني www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد والتي قامت المديرية بالإعلان عنه أيضًا، ونقدم لكم الآن في هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل والخطوات اللازمة لتقديم الطلب الخاص بالتجنيد كالآتي:-

أولًا: يجب زيارة موقع مديرية الآمن العام الأردنية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانيًا: يجب إدخال كل البيانات المطلوبة ويجب التأكد من صحة جميع البيانات لأنها مسؤوليتك الشخصية.

ثالثًا: يقوم الشخص المتقدم أو المتقدمة بتسجيل الطلب الخاص بالتجنيد لمرة واحدة فقط حيث يجب ألا يتكرر لأنه سيتم إلغاؤه.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل بداية من يوم الاثنين 7 فبراير 2022 ويستمر التسجيل حتى يوم 28 فبراير 2022، وفور تقديم الطلب سيتم إرسال SMS على رقم الهاتف المسجل للإبلاغ بموعد ومكان المقابلة الشخصية.

الوثائق المطلوبة للتقديم في وظائف مديرية الآمن

وبعد أن تعرفنا على موقع مديرية الامن العام الاردني www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد نتعرف الآن سويًا على المستندات المطلوبة للمراجعة وهي:-