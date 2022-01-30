نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022 مهنة مسلح – سائق للذكور والإناث وشروط تجنيد أمن عام الأردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022 ، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني شؤون الأفراد مركز تجنيد الأمن العام عن فتح باب استقبال طلبات تجنيد الأمن العام للذكور والإناث مهنة مسلح وسائق لحملة شهادات البكالوريوس، والدبلوم والتوجيهي ناجح فما دون، وذلك حسب المواعيد المُحددة وعدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بـ تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2022 ، وسوف نتعرف معكم خلال هذه المقالة على كافة التفاصيل ورابط تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2022 مهنة مسلح وسائق فقط، وبعض الملاحظات الهامة التي أوضحتها مديرية الأمن العام الأردني لجميع الراغبين في تجنيد أمن عام ٢٠٢٢.

تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022

تقديم طلب تجنيد أمن عام ٢٠٢٢ ، أوضحت شؤون الأفراد بمديرية الأمن العام أن من تقدم سابقاً للتجنيد عليه التقديم من جديد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية الأمن العام الأردني باعتبار الطلبات والمعاملات المقدمة سابقاً ملغية ولن يتم النظر إليها، وسوف نتعرف على طريقة التقديم بطلب تجنيد الأمن العام الأردني 2022 .

تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2022 ، قبل أن نوفر لكم رابط تجنيد أمن عام 2022 مهنة مسلح وسائق فقط نتعرف شروط تقدم طلب تجنيد الأمن العام 2022 ، والتي أوضحتها مديرية الأمن العام متمثلة في شؤون الأفراد مركز تجنيد الأمن العام الأردني.

شروط تقديم طلب تجنيد الأمن العام

كما ذكرنا فقد أوضحت مديرية الأمن العام شروط تقديم طلب تجنيد أمن عام مهنة مسلح وسائق فقط، والتي تمثلت في التالي:

يُشترط أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن يكون المتقدم للتجنيد قد أكمل 17 عاماً من عمره ولا يزيد عن 27 عاماً حتى تاريخ 31/12/2022 (مواليد 1/1/1996م وما بعد).

أن لا يقل الطول عن ( 168سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن.

أن يكون لائق للخدمة من الناحية الصحية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغيــر محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة كالسرقة أو الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان أو أيه جريمة مخلة بالأخلاق العامة.

أن لا تكون له خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية.

أن يكون المتقدم للتجنيد بمهنة سائق حاصل على رخصة سوق (جيـر عادي) فئة ثالثة ولغاية السادسة.

كل من يقع عليه الاختيار بمهنة سائق يتوجب عليه إحضار كفاله عدلية بقيمة (2000) دينار والخضوع لفحص عملي قبل الموافقة على تجنيده.

موعد تقديم طلب تجنيد أمن عام ٢٠٢٢

أوضحت مديرية الأمن العام الأردني أنه سيتم استقبال طلبات تجنيد الأمن العام 2022 من خلال الموقع الإلكتروني فقط وذلك بدءاً من صباح اليوم الإثنين الموافق 7/2/2022 وينتهي التقديم يوم الإثنين الموافق 28/2/2022م في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً وسيتم إيقاف استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ.

طريقة تقديم تجنيد الأمن العام الأردني 2022

نستعرض عليكم الآن طريقة تقديم تجنيد الأمن العام 2022 حيث توارد علينا الكثير من الأسئلة من المتابعين يتساءلون عن طريقة تقديم طلب تجنيد أمن عام 2022 والتي تتمثل في خطوات بسيطة وسهلة كالتالي:

الدخول على رابط موقع تجنيد الأمن العام المرفق أدناه

اختيار طلب تجنيد الأمن العام

كتابة البيانات المطلوبة بدقة شديدة وإرفاق الصور في الحقول الموضحة

النقر على زر إرسال ليتم إرسال طلب تجنيد الأمن العام إلى المديرية العامة للأمن العام الأردني

رابط تجنيد الأمن العام 2022

أوضحت مديرية الأمن العام الأردني أنه من خلال الدخول على موقع تجنيد الأمن العام ، يمكنكم تقديم طلب تجنيد أمن عام والإطلاع على كافة التفاصيل بخصوص الوثائق المطلوب إحضارها عند المراجعة للمقابلة الشخصية بالموعد والمكان الذي سيتم تحديده لاحقاً.

تحديث: سوف تشتد عمليات البحث خلال الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الأحد 7-2-2022 وهو الموعد الذي تم تحديده من أجل فتح وتفعيل رابط تقديم تجنيد الأمن العام الأردني ٢٠٢٢ مهنة مسلح وسائق فقط وفقا للشروط والتعليمات الصادرة خلال إعلان مديرية الأمن العام عن بدء التقديم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت المرفق أعلاه، وسنوافيكم بالمزيد من الأخبار فيما يخص إعلان أسماء المقبولين في الأمن العام الأردني 2022.

تحديث: قد قمنا بعمل تحديث للتواريخ المذكورة بعاليه، حيث أصدر الامن العام الأردني بياناً رسمياً عن إتاحة فرصة تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022 للذكور والإناث مهنة مسلح وذلك وفقاً للمواعيد المُحددة وعدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بـ تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2022 ، للعمل بمهنة مسلح بعد أن يتم الانتهاء من فترة التقديم والعمل على الاستعداد والتجهيز للإعلان عن أسماء المقبولين وإلان نتائج قبول الامن العام الأردني 2022.