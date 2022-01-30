نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد الامن العام الاردني 2022 عبر الموقع الرسمي وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد الامن العام، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بالاستعلام عن الرابط والشروط اللازمة من أجل www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد الامن العام، وذلك حيث قامت مديرية شؤون الأفراد ومركز التجنيد في الأمن العام في المملكة بالإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة في المملكة وذلك من أجل التجنيد للذكور والاناث وذلك لحساب مديرية الأمن العام على وظيفة “مسلح” وذلك للأشخاص الحاصلين على شهادة الدبلوم والبكالوريوس كما أعلنت أيضًا عن وظائف “سائق” ولكن للذكور فقط من حملة شهادة التوجيهي الناجح، واليكم في السطور القادمة من هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بالوظائف من الشروط ورابط الاستعلام عنها.

www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد الامن العام

وفي ظل التساؤلات المستمرة والتي تزداد في الوقت الحالي بشكل كبير جدًا حول www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد الامن العام والتي قامت المديرية بالإعلان عن عدد من الشروط فنتعرف عليها سويًا الآن:-

أن يكون الشخص المتقدم من أصل أردني ولدية جنسية أردنية. ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 27 عام حتى يوم 31-12-2022. أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه ولا يقل طوله عن 168 للذكور و 160 للإناث. يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وألا يكون قد حُكم عليه في أي قضية مخلة للأمانة أو الشرف. بالنسبة للإناث يجب أن تكون عزباء. كما يجب أن يكون المتقدم/ة لائق صحيًا. ألا يكون قد سبق له الخدمة في القوات المسلحة في الأردن أو الأجهزة الأمنية.

رابط www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد الامن العام

وعن رابط www.psd.gov.jo تقديم طلب تجنيد الامن العام فقامت مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية بالإعلان عن الخطوات اللازمة للتقديم على هذه الوظائف الشاغرة كالآتي:-

وفي حال قبول الطلب سيتم إبلاغ المتقدم عن الموعد الخاص بالمقابلة والمكان عبر رسالة نصية على رقم الهاتف، ومن المقرر أن يتم بدء تقديم الطلبات في يوم 7/2/2022 وحتى يوم 8/2/2022.