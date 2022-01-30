نقل رئيس وزراء كندا إلى مكان سرى بسبب احتجاجات كورونا

جدة - نرمين السيد - تتواصل الاحتجاجات فى العاصمة الكندية أوتاوا، لليوم الثانى على التوالى للضغط على الحكومة، بإنهاء القيود التى فرضتها بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، كما وردت أنباء أن رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، غير مكان إقامته وسط مخاوف أمنية.





وذكرت صحيفة "ذا جلوب أند ميل" الكندية، أن المتظاهرين أكدوا أنهم يخططون للبقاء فى المدينة لعدة أيام وأنهم لم يحددوا تاريخ انتهاء المظاهرة الصاخبة، والتى يمكن سماعها فى جميع أنحاء وسط مدينة أوتاوا، حتى داخل الشقق ومبانى المكاتب خاصة أن بعض المتظاهرين أطلقوا ألعاب نارية فى مبنى البرلمان.

وأوضحت إن آلاف المتظاهرين المطالبين بإنهاء القيود الوبائية بدوا احتجاجهم أمس أمام مبنى البرلمان، جنبًا إلى جنب مع مئات الشاحنات والمركبات الشخصية التى ملأت شوارع أوتاوا وحولت وسط المدينة إلى ساحة انتظار للسيارات.

وتابعت أن اللافتات والأعلام الأخرى كانت مليئة بالعبارات المسيئة واستهدفت بشكل مباشر رئيس الوزراء جاستن ترودو، ووصفته بالخائن كما طالبوا باستبدال حكومة ترودو على الفور.

وأشارت إلى أنه تم الترويج للاحتجاج فى الأصل على أنه قافلة من سائقى الشاحنات، تم حشدها ردا على قرار الحكومة الفيدرالية بفرض اللقاح على سائقى التوصيل عبر الحدود، لكن الطلبات توسعت لتشمل جميع الإجراءات الحكومية لمكافحة الوباء.

وأثار الليبراليون والحزب الوطنى الديمقراطى مخاوف بشأن الاحتجاج، ولم يبد ترودو أى تعليقات مباشرة حول هذا الموضوع، لكنه أعاد تغريد منشورات تدين سلوك المتظاهرين فى النصب التذكارى للحرب، وفى غضون ذلك التقى بعض النواب المحافظين بالمحتجين فى أوتاوا وحولها.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "دايلى ميل" البريطانية، و"واشنطن بوست" الأمريكية، أن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو وعائلته فروا من منزلهم فى العاصمة أوتاوا إلى مكان سرى بعدما تجمع المتظاهرون.

وكان رئيس الوزراء الكندى قد أعلن منذ يومين خضوعه للعزل المنزلى بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بكورونا حيث غرد على موقع "تويتر" قائلا إنه علم بالتعرض للفيروس مساء الأربعاء الماضى.

وأضاف أن نتيجة اختباره السريع كانت سلبية، إلا أنه يتبع إرشادات الصحة العامة التى تنص على البقاء فى المنزل، والعزل لمدة خمسة أيام فى حال مخالطة مصاب بالفيروس.