قتلى وجرحى إثر سقوط صاروخ حوثى على حى سكنى بشبوة

جدة - نرمين السيد - وكانت ألوية العمالقة الجنوبية فى اليمن، قد بدأت فى السادس من يناير الجارى، عملية متكاملة لتحرير مديرية بيحان فى محافظة شبوة، من ميليشيات الحوثى. وجاءت عملية مديرية بيحان لتعزز تقدم قوات ألوية العمالقة فى محافظة شبوة، وسط حالة من الانهيار والتخبط فى صفوف ميليشيات الحوثي.

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