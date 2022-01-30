بريطانيا: سنقر تشريعاً يسمح بفرض عقوبات على أى شخص فى روسيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تروس، أن احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا كبيرة للغاية، مشيرة إلى أن لندن ستقر تشريعا هذا الأسبوع يسمح لها بفرض عقوبات على أى شخص فى روسيا.





وقالت "يمكننا التشريع من استهداف نطاق واسع فى روسيا.. ولا يمكن لأحد الاعتقاد أنه محصن ضد تلك العقوبات". وأكدت إن "أى شركة تهم الكرملين" قد تواجه عقوبات اقتصادية كجزء من "التشريع البريطانى المحسن بشأن العقوبات"، مؤكدة بالقول: "لن يكون هذا سهلا بالنسبة لروسيا".

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