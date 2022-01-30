الناتو يتراجع: لن نرسل قواتنا إلى أوكرانيا إذا غزتها روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، إنه لا يوجد لدى الحلف أى خطط لنشر قوات قتالية فى أوكرانيا، مبررًا ذلك بأنها ليست عضوًا فى الحلف العسكرى، إذا أقدمت روسيا على غزوها.





وردا على تساؤل لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، حول ما إذا كان حلف شمال الأطلسى يستبعد إرسال قواته إلى أوكرانيا إذا أقدمت روسيا على غزوها، قال ستولتنبرج: "ليس لدينا أى خطط لنشر قوات حلف شمال الأطلسى القتالية فى أوكرانيا، نحن نركز على تقديم الدعم". وتابع الأمين العام للناتو: "هناك فرق بين أن تكون عضوًا فى حلف شمال الأطلسى، وأن تكون شريكًا قويًا، وذا قيمة مثل أوكرانيا، ليس هناك شك فى ذلك".

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