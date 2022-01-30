بريطانيا: جونسون وسوناك يتمسكان بزيادة الضرائب على الرواتب

ووفقا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، طالب بعض النواب من حزب المحافظين بإلغاء زيادة قدرها 1.25 نقطة مئوية فى مساهمات التأمين على المستوى الوطنى، والتى تعتزم الحكومة فرضها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، بسبب ضغوط كلفة المعيشة فى البلاد، وسط توقعات بارتفاع تكاليف الطاقة فى المنازل.
وكتب جونسون وسوناك فى مقال رأى فى صحيفة "صنداى تايمز"، إنه "يجب أن نمضى قدمًا فى ضريبة الرعاية الصحية والاجتماعية.. إنها الخطة الصحيحة".
كما كتبا السياسيان: "دعمنا دائمًا المواطنين خلال الوباء، وسنواصل البحث عن أفضل طريقة لدعمهم خلال التعافى".
ويأتى القرار الحكومى المنتظر بالتوافق مع تصريحات المتحدث باسم جونسون، يوم الجمعة، الذى أنهى التكهنات بخطط رئيس الوزراء للتأجيل أو الإلغاء، فى ظل مساعيه للحفاظ على مستقبله السياسى.
ويحاول جونسون حشد الدعم من نواب حزبه، تزامنا مع تحقيق الشرطة فى اتهامات موجهة له بإقامة حفلات فى مقر إقامته فى داونينج ستريت، بالمخالفة لقيود مكافحة كورونا التى كانت مفروضة فى العام الماضى خلال فترة الوباء.
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