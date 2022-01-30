رابط تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 الاردن للذكور والإناث وشروط التقديم عبر الموقع الرسمي www.psd.gov.jo

رابط تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 الاردن، لقد تم الإعلان منذ قليل من قبل مديرية الأمن العام الأردني لشؤون الأفراد في مجلس التجنيد عن رابط تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 الاردن، وذلك بعد ان تم الاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالوظيفة، حيث إن الوظائف المتاحة في الوقت الحالي هي وظيفة “مسلح” لكلا الجنسين رجال ونساء، وذلك بعد ان يستوفي المتقدم كافة الشروط المطلوبة للوظيفة، والجدير بالذكر أن التقديم يكون إلكترونيًا من خلال موقع مديرية الامن العام الاردني ومن خلال بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

رابط تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 الاردن

لقد تم الاعلان عن بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدم، على ان تكون كالاتي:

يجب ان يكون المواطن او المواطنة المتقدمين للوظيفة اردنيين الجنسية.

يجب ان لا يتعدى عمر المتقدم السابعة والعشرون عامًا.

ان تكون المتقدمة عزباء، للنساء فقط.

أن لا يقل الطول عن 168 سم للرجال، و 160 سم للنساء.

يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه.

أن يكون حاصل على شهادة حسن السير والسلوك.

المستندات المطلوبة ورابط تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 الاردن

يمكن للجميع الدخول إلى رابط تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 الاردن، بعد الدخول إلى الموقع انقر على “تقديم وظائف الامن العام” ضمن الخدمات المتواجدة امامك داخل الموقع، سيطلب منك الموقع بعض البيانات الهامة، قم بإدخالها بشكل صحيح، وبعد التأكد من إدخال كافة البيانات الصحيحة انقر على تسجيل، وسيتم التواصل معك من قبل المسؤولين، اما عن المستندات المطلوبة بعد ان يتم قبول الوظيفة فقد جاءت كالاتي: