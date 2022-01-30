نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 psd.gov.jo “ذكور وإناث” من خلال موقع مديرية الامن العام في المقال التالي
تم الاعلان من قبل مديرية الامن العام “مديرية شؤون الأفراد في المملكة الأردنية الهاشمية” عن فتح باب تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022، وقد اعلنت المديرية عن الوظائف المتاحة للتقديم عليها “مسلح، سائق” على ان تكون وظيفة مسلح للرجال والنساء، اما وظيفة سائف فهي للرجال فقط، وقد اشارت المديرة الى ان التقديم سيتم بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي للمديرية، وفي هذا المقال نقدم لكم كافة التفاصيل.
تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022
أعلنت مديرية الامن العام عن حاجتها للتخصصات التالية “مسلح، سائق” وعليه فقد أعلنت الجهات المعنية أنه على جميع الراغبين في تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 مراجعة الموقع الالكتروني الخاص بتقديم طلبات التجنيد وذلك حتى يمكنهم التقديم على الوظائف المذكورة، وذلك ضمن مجهودات المديرية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث جعلت طريقة التقديم تتم بشكل الكتروني تجنباً للإزدحامات والتكدسات التي تسهل من انتشار الوباء، حيث يمكن التقديم عن طريق الدخول الى موقع المديرية العامة من هنا، والتسجيل بكل سهولة.
شروط تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022
فرضت مديرية الامن العام في المملكة الأردنية الهاشمية بعض الشروط التي يجب توافرها ل تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 للذكور والاثاث، حيث انة يجب على المتقدمين ان تتوافر فيها كافة هذة الشروط للقبول، والشروط كالتالي:
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 عام.
- يجب أن يكون المتقدم من أصل أردني الجنسية.
- يجب على المتقدم أن يكون من مواليد ( 01/01/1995) وما بعد.
- يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 165 سم للذكور و 155 سم للإناث، كما يلزم أن يكون الطول متناسب.
- يجب أن يكون المتقدم لائق من الناحية الصحية وفقاً لما تراه اللجنة الطبية المختصة بذلك الأمر.
- كما يجب أن لا يكون المتقدم من المقيدين حالياً في اي من مرتبات القوات المسلحة الأردنية أو الجيش العربي أو أي من الأجهزة الأمنية الأخرى كعسكري أو من كان له خدمة سابقة بها.
- أن يكون حاصل على شهادة مزاولة المهنة وعضوية من النقابة الدائمة من الجهات المختصة عند التجنيد.
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