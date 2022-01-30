تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 psd.gov.jo “ذكور وإناث” من خلال موقع مديرية الامن العام

تم الاعلان من قبل مديرية الامن العام “مديرية شؤون الأفراد في المملكة الأردنية الهاشمية” عن فتح باب تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022، وقد اعلنت المديرية عن الوظائف المتاحة للتقديم عليها “مسلح، سائق” على ان تكون وظيفة مسلح للرجال والنساء، اما وظيفة سائف فهي للرجال فقط، وقد اشارت المديرة الى ان التقديم سيتم بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي للمديرية، وفي هذا المقال نقدم لكم كافة التفاصيل.

تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022

أعلنت مديرية الامن العام عن حاجتها للتخصصات التالية “مسلح، سائق” وعليه فقد أعلنت الجهات المعنية أنه على جميع الراغبين في تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 مراجعة الموقع الالكتروني الخاص بتقديم طلبات التجنيد وذلك حتى يمكنهم التقديم على الوظائف المذكورة، وذلك ضمن مجهودات المديرية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث جعلت طريقة التقديم تتم بشكل الكتروني تجنباً للإزدحامات والتكدسات التي تسهل من انتشار الوباء، حيث يمكن التقديم عن طريق الدخول الى موقع المديرية العامة من هنا، والتسجيل بكل سهولة.

شروط تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022

فرضت مديرية الامن العام في المملكة الأردنية الهاشمية بعض الشروط التي يجب توافرها ل تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 للذكور والاثاث، حيث انة يجب على المتقدمين ان تتوافر فيها كافة هذة الشروط للقبول، والشروط كالتالي: