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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443؛ قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة السعودية بتحديث نظام الضمان الاجتماعي وذلك لإيصال الدعم للأسر والأفراد الأشد احتياجاً للمساعدة حتى يتحسن وضعهم المادي ومستواهم المعيشي، لذلك يبحث العديد من المواطنين في المملكة عن نظام الضمان الجديد وذلك لمعرفة شروطه وكذلك معرفة طريقة التسجيل والاستعلام عن حالة الاستحقاق والأهلية.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد 25 ربيع الثاني 1443 الموافق 20 نوفمبر 2021 وذلك لتقديم المساعدة للأسر المحتاجة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط حيث يسعى الضمان الاجتماعي لتحسين الأوضاع المادية للأفراد والأسر الأشد احتياجاً، كما يسعى لتأهيل وتدريب الأشخاص القادرين على العمل فمن تنطبق عليه شروط الضمان الاجتماعي يمكنه الدخول إلى الرابط الرسمي واتباع خطوات التسجيل التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة الدعم والحماية. النقر على تسجيل جديد. تدوين كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد رقم الجوال. إنشاء كلمة مرور ثم كتابتها مرة أخرى لتأكيدها. تدوين رمز التحقق المرئي ثم النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على تسجيل. سيتم ارسال رسالة على جوالك تحتوي على رمز التفعيل قم بتدوينه في موضعه. ثم النقر على توثيق.

شروط التسجيل في الضَمان الاجتماعي المُطور

لابد من الانتباه لشروط الضمان الاجتماعي الجديد والتحقق من استيفائها وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وكذلك الإقامة أي مقيم إٌقامة دائمة في المملكة السعودية.

ولكن يستثنى من الشرط السابق المرأة الأرملة أو المطلقة من رجل سعودي وكذلك أبناء الأرملة أو المطلقة من رجل أجنبي.

كما يستثنى الأيتام والمعاقين.

يجب ألا يكون المتقدم مقيم بأي دار إيواء أو موجود بالسجن.

يشترط ألا يكون لديه أي أصول ملكية ذات قيمة عالية.

لابد أن يقوم المتقدم بتحقيق متطلبات الوزارة من ناحية التعليم والصحة.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

يتم دراسة الحالات التي تقوم بالتقديم في الضمان الاجتماعي المطور والتحقق منها ثم الإعلان عن النتائج وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط حيث يتم صرف الدعم لمن تم الموافقة عليهم في الشهر التالي للموافقة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1443

هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها للعاطلين عن العمل للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وتتمثل هذه الشروط في التالي :

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام. لابد أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة السعودية. ألا يكون المتقدم قد قام بالتقديم في مؤسسة التأمين الإجتماعي من قبل. تقديم المستندات التي توضح الحالة الإجتماعية للعاطل. أن يقدم التقارير التي توضح عدم قدرته على العمل. يجب أيضاً أن يقدم مايثبت عدم حصوله على أي إعانات أخرى. أن يثبت أنه لا يمتلك أي عقارات أو أشياء ذات قيمة عالية.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المُطور

تم تحديد الفئات التي تستحق معاش الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي :

المطلقات والأرامل والمرأة التي هجرها زوجها أي الاسر التي لا تمتلك عائل.

المسنين الذين تخطوا سن 60 عام.

اليتامى.

الأسر التي يتعاطي عائلها المخدرات.

الاسر التي لديها عائل لا يستطيع العمل نتيجة إصابة جزئية أو كلية.

المرأة المسنة التي تعول أسرتها ولا تستطيع العمل نتيجة لكبر سنها.

العزباء التي لا تستطيع القيام بالعمل نتيجة لعجزها.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، وكذلك شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور كما وضحنا موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443.