نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تقديم تجنيد الامن العام ٢٠٢٢ إناث وذكور مهنة مسلح شروط تقديم طلب تجنيد امن عام Www psd gov jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم تجنيد الامن العام 2022 ذكور وإناث ، ما زلنا نتابع معكم كافة التفاصيل والأخبار عن فتح باب التقديم في الامن العام الأردني مهنة مسلح للذكور والإناث لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والتوجيهي فما دون، وذلك حسب ما جاء ضمن الإعلان الصادر من الأمن العام الأردني بخصوص فتح تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف معكم على كافة التفاصيل التي تخص تقديم تجنيد الامن العام ذكور وإناث مهنة مسلح، وفقاً للمواعيد والشروط الموضحة.

تقديم تجنيد الامن العام 2022

تقديم طلب تجنيد الامن العام ٢٠٢٢ ، أعلنت مديرية الامن العام اليوم الأحد منذ قليل متمثلة في شؤون الأفراد مركز تجنيد امن عام عن فتح موقع تجنيد الامن العام إناث وذكور مهنة مسلح 2022 ، وذلك وفقاً للمواعيد المعلنة وشروط تقديم تجنيد الامن العام لحملة شهادات البكالوريوس والدبلومات والثانوية العامة التوجيهي فما دون، وسوف نستعرض عليكم أدناه جميع التفاصيل.

تجنيد أمن عام ٢٠٢٢ مهنة مسلح ، وخلال البيان الصادر للإعلان عن فتح موقع تجنيد الامن العام الأردني أوضحت المديرية شؤون الأفراد أن من تقدم سابقاً للتجنيد عليه التقديم من جديد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية الأمن العام الأردني، حيث سيكون موعد بدء تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 بدابة من يوم الإثنين الموافق 7-2-2022، وسيتم إغلاق موقع تجنيد امن عام ذكور وإناث مهنة مسلح في يوم الإثنين الموافق 28-2-2022.

شروط تقديم تجنيد الامن العام 2022

كما ذكرنا بعاليه فقد أوضحت شؤون الأفراد مركز تجنيد امن عام شروط تقديم طلب تجنيد الامن العام والتي يجب أن تتوافر فيمن يرغب أو ترغب في التقديم في تجنيد الامن العام 2022 ، والتي جاء في مقدمتها أنه يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية وبالنسبة للإناث يشترط أن تكون عزباء، ونستكمل معكم باقي الشروط كالآتي: Www psd gov jo تقديم طلب تجنيد.

أن يكون المتقدم أردني الجنسية

أن لا يزيد العمر عن 27 عام حتى تاريخ 31-12-2022 مواليد 1-1-1996 وما بعد

أن تكون عزباء بالنسبة للإناث

أن لا يقل الطول عن 168 سم للذكور و160 سم للإناث وأن يتناسب الطول مع الوزن

أن يكون أو تكون لائق صحياً

أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة

أن لا تكون له خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

طريقة تقديم طلب تجنيد الامن العام ذكور وإناث 2022

والآن نتعرف سوياً على طريقة تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022 إناث وذكور حيث توارد علينا الكثير من الأسئلة من المتابعين يتساءلون عن طريقة تقديم طلب تجنيد أمن عام 2022 والتي تتمثل في خطوات بسيطة وسهلة كالتالي:

الدخول على رابط موقع تجنيد الأمن العام المرفق أدناه

اختيار طلب تجنيد الأمن العام

كتابة البيانات المطلوبة بدقة شديدة وإرفاق الصور في الحقول الموضحة

النقر على زر إرسال ليتم إرسال طلب تجنيد الأمن العام إلى المديرية العامة للأمن العام الأردني

رابط موقع تجنيد الأمن العام ٢٠٢٢

أوضحت مديرية الأمن العام الأردني أنه من خلال الدخول على موقع تجنيد الأمن العام ، يمكنكم تقديم طلب تجنيد أمن عام 2022 ، وكذلك يُمكنكم معرفة جميع التفاصيل عن الوثائق المطلوب إحضارها عند المراجعة للمقابلة الشخصية بالموعد والمكان الذي سيتم تحديده لاحقاً.