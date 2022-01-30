نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2022، يترقبها الملايين من المشاهدين فى مصر والمغرب وكل الدول العربية، وذلك لأنها تعد ديربي عربي من الطراز الأول، فكلا الفريقين يمتلكان عدد كبير من النجوم المحترفين في أوروبا القادرين على حسم نتيجة المباراة، كذلك تعد المباراة بمثابة نهائي مبكر لأمم أفريقيا 2022، والفريق الفائز من هذه المباراة سوف يصعد إلى المباراة التالية ليلاقي منتخب الكاميرون في الدور قبل النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2022.

موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة:-

ستقام مباراة مصر والمغرب بإذن الله في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022، في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حالياً في دولة الكاميرون.

كان منتخب مصر قد تأهل لتلك المباراة بعد فوزه الغالي على فريق كوت ديفوار، بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 أهداف مقابل أربعة أهداف، بعدما انتهي الوقت الأصلي والاضافي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحتكما بعد ذلك إلى ضربات الجزاء الترجيحية.

وقد شهدت الساعات الماضية عقد عدة جلسات بين المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش ولاعبي منتخب مصر، وذلك لمطالبة اللاعبين بأن يلعبوا المباراة بروح الفوز والقتال، كما كان في المباراة السابقة أمام منتخب الأفيال.

كما طالب لعبي منتخب ببذل قصاري جهدهم في تلك المباراة واللعب من اول المباراة إلى نهايتها وعدم التخوف من دخول أية أهداف في مرماهم، حيث أنه يمكنهم التعادل، ومن ثم الفوز بنتيجة المباراة.

وأستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري على التشكيل الذي سوف يلعب به في مباراة اليوم أمام المغرب وذلك كالتالي:-

محمد أبو جبل في حراسة المرمي، محمد عبد المنعم، عمر كمال، أبوالفتوح، محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد.

أما القنوات الناقلة للمباراة:-

تعد قنوات بين سبورت هي الناقل الحصري للمباراة على البث الفضائي، كذلك فقد أعلنت قناة الجزائرية الأرضية بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين سواء في مصر أو الدول العربية، كذلك سيقوم تليفزيون المغرب بإذاعة المباراة.