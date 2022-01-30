رابط تقديم طلب تجنيد الامن العام للذكور والاناث 2022 عبر الموقع الرسمي للمديرية psd.gov.jo

تقديم طلب تجنيد الامن العام للذكور والاناث 2022، خلال الساعات القليلة الماضية تم الاعلان بشكل رسمي من قِبل مديرية الامن العام في الاردن عن فتح باب تقديم طلب تجنيد الامن العام للذكور والاناث 2022، ومنذ ذلك الاعلان وعمليات البحث مستمرة ومتزايدة من قِبل الكثير من الراغبين في التقديم على هذة الوظائف، هذا وقد اشارت المديرية في الاعلان الخاص بها الى ان الوظائف ستكون متاحة لحملة “البكالوريوس الدبلوم، التوجيهي”، حيث تتيح المديرية وظيفة مسلح وهي متاحة للذكور واناث، وتتيح وظيفة سائق وهي للذكور فقط، كما اعلنت المديرية ايضاً الى ان التقديم على هذة الوظائف سيتم بشكل الكتروني عبر الموقع الخاص بالمديرية، هذا ومن خلال السطور القادمة نقدم لكم كل ما يخص هذة الوظائف من تفاصيل.

تقديم طلب تجنيد الامن العام للذكور والاناث 2022

قبل التعرف على على رابط وكيفية تقديم طلب تجنيد الامن العام للذكور والاناث 2022 للإلتحاق بوظئفة “مسلع وسائق” يجب التعرف على الشروط المحددة للتقديم، حيث حدتت المديرية بعض الشروط التي يجب توافرها للقبول في الوظائف المحددة، وقد جائت هذة الشروط كالتالي:

اولا: ان يكون المتقدم جنسيتة اردنية. ثانياً: ان لا يتخطى عمر المتقدم على الوظائف 27 عام. ثالثاً: ان يكون المتقدم عازباً “هذا الشرط يخص الاناث فقط”. رابعاً: ان يكون طور المتقدم لا يقل عن 180 سم وهذا بالنسبة للذكور، اما بالنسبة للإناث فيجب ان لا يقل الطول عن 160 سم. خامساً: ان يتناسب طول المتقدم مع وزنة بحيث يكون متناسق البنية. سادساً: ان يكون المتقدم لائق ومتناسب مع الخدمة بالمديرية من الناحية الصحية. سابعاً: ان يكون المتقدم حسن سير وسلوك. ثامناً: ان لا يكون المتقدم علية احكام او قواضي جنائة مخلة بالشرف او غيرها. تاسعاً: ان لا يكون للمتقدم خدمة سابقة في اى جهاز امني، او خدمة في القوات المسلحة الاردنية.

رابط تقديم طلب تجنيد الامن العام للذكور والاناث 2022

بعد ان تم فتح باب تقديم طلب تجنيد الامن العام للذكور والاناث 2022 فعلت مديرية الامن العام موقعها الرسمي على الانترنت، ليتمكن الراغبين في التقديم على الوظائف الدخول على الموقع والتقديم بشكل الكتروني من خلالة، حيث انة عند الدخول على الموقع الخاص بالمديرية يتم اختيار الايقونة المخصصة لتسجيل طلب تجنيد في الامن العام، ليقوم الموقع بتوجيهك مباشرةً الى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات، فقعليك بإدخال كافة البيانات المطلوبة للإلتحاق بوظائف الامن العام، وقبل تأكيد طلب التسجيل يجب مراجعة كافة البيانات التي تم ادخالها للتأكد من صحتها، وقد نوهت المديرية الى انة في حالة التقديم اكثر من مرة بنفس البيانات سيتم الغاء الطلب.