أخبار اليمن : أجواء باردة في أغلب مناطق اليمن خلال 24 ساعة

أجواء باردة في أغلب مناطق اليمن خلال 24 ساعةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء الباردة في المناطق المرتفعة والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات إب، تعز، لحج، أبين ، شبوة، والضالع وفي المناطق الصحراوية.

وحث المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر على الوقاية من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 3.6 ، عمران : 05.0 ، صنعاء : 05.5، إب : 07.6،