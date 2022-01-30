مصر.. أحكام رادعة في قضية "كتائب حلوان"

قررت محكمة مصرية، الأحد، إحالة الإرهابي القيادي الإخواني والوزير السابق يحيى موسى و9 آخرين للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بسبب القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

ويواجه المتهمون تهم "تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء". وحددت المحكمة المصرية جلسة 19 يونيو للحكم. وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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