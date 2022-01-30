رئيس مؤتمر ميونخ الدولى للأمن: أزمة أوكرانيا أساءت لسمعة ألمانيا

جدة - نرمين السيد - واعتبر إيشينجر أن ما يحدث "تصرفات غير ماهرة فى التعامل مع خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2)، ومع مسألة توريد الأسلحة لأوكرانيا"، مؤكدا أن تلك التصرفات مست سمعة ألمانيا فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسى الأخرى.

وقال الخبير الأمنى الألمانى البارز، والذى كان سفيرًا لبرلين فى واشنطن من قبل: "ألمانيا فقدت الثقة بالفعل لدى مجموعة كبيرة من الشركاء، أو تخاطر حاليًا بفقدها"، معربًا عن استيائه من التردد الألمانى الذى يخدم روسيا، مشددًا على أن "التذبذب من مجموعة مختلفة من الساسة الألمان يسجل بدقة بالطبع فى موسكو".

وأضاف إيشينجر أن كل ما كتب فى الأيام الماضية فى واشنطن وبروكسل وكييف وفى الصحافة الدولية عن ألمانيا، جعله يشعر بالخوف والقلق، مؤكدًا أنه "كان هناك بعض التصرفات غير الماهرة، وأراها غير قابلة للإصلاح، السمعة تضررت بالفعل".

وتردد المستشار الألمانى أولاف شولتس، كثيرًا فى الأزمة الأوكرانية قبل أن يتخذ موقفًا، وتأخر قراره بوضع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" على الطاولة كأداة للعقوبات حتى منتصف يناير الجارى، حال وقوع الغزو الروسى على أوكرانيا.

وعلى عكس شركائه فى حلف الناتو، أعلن المستشار الألمانى رفضه توريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، وهو ما انتقدته كييف ودول أخرى مثل بولندا أو دول البلطيق.